Україна у січні зменшила видобуток вугілля майже на третину

Як зазначається, у січні видобуто на 10,1% більше від запланованого обсягу.

За даними відомства, у перший місяць цього року вугледобувні підприємства України видобули 559,4 тис. тонн коксівного вугілля, що на 75,1% більше від плану, але на 2,84% менше ніж у січні 2017 року.

Також у січні 2018 року в Україні було видобуто майже 2,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 0,2% більше від плану, але на 31,92% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, станом на 8 лютого на складах українських ТЕС та ТЕЦ зберігалось 1 млн 684,2 тисяч тонн вугілля.