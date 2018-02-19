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Україна у січні зменшила видобуток вугілля майже на третину

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Вугледобувні підприємства України у січні 2018 року видобули майже 2,66 млн тонн вугілля, що на понад 1 млн тонн або 27,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міненерговугілля.

Як зазначається, у січні видобуто на 10,1% більше від запланованого обсягу.

За даними відомства, у перший місяць цього року вугледобувні підприємства України видобули 559,4 тис. тонн коксівного вугілля, що на 75,1% більше від плану, але на 2,84% менше ніж у січні 2017 року.

Також у січні 2018 року в Україні було видобуто майже 2,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 0,2% більше від плану, але на 31,92% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, станом на 8 лютого на складах українських ТЕС та ТЕЦ зберігалось 1 млн 684,2 тисяч тонн вугілля.

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