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Украина в августе сократила экспорт зерновых на более чем половину

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 3,6 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Украина в августе сократила экспорт зерновых на более чем половину

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 29 августа, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 3,621 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 52,6% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

При этом в августе экспортировано 1,912 млн тонн зерна, что на 58,25% меньше, чем в прошлом августе.

В частности, в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы – 981 тыс. тонн;
  • ячменя – 289 тыс. тонн;
  • ржи – 0,5 тыс. тонн;
  • кукурузы – 2,33 млн тонн.

Экспорт муки составил 9,3 тыс. тонн.

Дополнение

Украина может начать экспорт пшеницы нового урожая через порты в сентябре, заявлял первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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