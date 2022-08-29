Украина в августе сократила экспорт зерновых на более чем половину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 3,6 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
Детали
По приведенным данным, по состоянию на 29 августа, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 3,621 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 52,6% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.
При этом в августе экспортировано 1,912 млн тонн зерна, что на 58,25% меньше, чем в прошлом августе.
В частности, в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:
-
- пшеницы – 981 тыс. тонн;
-
- ячменя – 289 тыс. тонн;
-
- ржи – 0,5 тыс. тонн;
-
- кукурузы – 2,33 млн тонн.
-
Экспорт муки составил 9,3 тыс. тонн.
Дополнение
Украина может начать экспорт пшеницы нового урожая через порты в сентябре, заявлял первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.