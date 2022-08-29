Украина в августе сократила экспорт зерновых на более чем половину

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 29 августа, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 3,621 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 52,6% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

При этом в августе экспортировано 1,912 млн тонн зерна, что на 58,25% меньше, чем в прошлом августе.

В частности, в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:



пшеницы – 981 тыс. тонн;



ячменя – 289 тыс. тонн;



ржи – 0,5 тыс. тонн;



кукурузы – 2,33 млн тонн.



Экспорт муки составил 9,3 тыс. тонн.

Дополнение

Украина может начать экспорт пшеницы нового урожая через порты в сентябре, заявлял первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.