Україна може розпочати експорт пшениці нового врожаю через порти у вересні

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"Україна може розпочати експортувати пшеницю цьогорічного врожаю зі своїх морських портів у вересні в межах історичної угоди, укладеної за посередництва Туреччини та ООН", - цитує видання слова Висоцького.

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Україна сподівається через кілька місяців збільшити відвантаження зерна за маршрутом до 3-3,5 млн тонн на місяць з 1 млн тонн, очікуваних у серпні, повідомив Тарас Висоцький. За словами чиновника, такі обсяги дозволять Україні одержати достатньо коштів, щоб їй не довелося скорочувати свої посівні плани.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.

5 серпня ще три судна з українською кукурудзою покинули українські порти.