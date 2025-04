Усі три судна з українською кукурудзою покинули українські порти, – Курбаков

Деталі

Суховантажне судно Navistar сьогодні вранці вийшло із порту Одеси, а інше Rojen - із сусіднього Чорноморська. Згодом і Polarnet покинуло порт Чорноморська.

Загалом на борту цих суден перебуває понад 58 тисяч тонн кукурудзи.

Координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на прохід трьох суден через морський гуманітарний коридор.

Всі три суховантажні судна тепер прямують у бік Стамбула морським гуманітарним коридором.

Нагадаємо

Перше судно із зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло із порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.

Three more Navi star, Rojen & Polarnet left ports. Our main goal is to increase the transshipment volume in our ports. We have to provide the processing of 100 per month to be able to export the necessary amount of foodstuffs. pic.twitter.com/6QQyTWlsSX

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 5, 2022