Все три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты, – Курбаков

Сухогруз Navistar сегодня утром вышел из порта Одессы, а остальное Rojen - из соседнего Черноморска. Впоследствии и Polarnet покинуло порт Черноморска.

Всего на борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы.

Координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход трех судов через морской гуманитарный коридор.

Все три сухогруза теперь направляются в сторону Стамбула морским гуманитарным коридором.

Напомним

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Он вышел из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.

Three more Navi star, Rojen & Polarnet left ports. Our main goal is to increase the transshipment volume in our ports. We have to provide the processing of 100 per month to be able to export the necessary amount of foodstuffs. pic.twitter.com/6QQyTWlsSX

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 5, 2022