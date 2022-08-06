Украина может начать экспорт пшеницы нового урожая через порты в сентябре

Цитата

"Украина может начать экспортировать пшеницу урожая этого года из своих морских портов в сентябре в рамках исторического соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН", - цитирует издание слова Высоцкого.

Детали

Украина надеется через несколько месяцев увеличить отгрузку зерна по маршруту до 3-3,5 млн тонн в месяц с 1 млн тонн, ожидаемых в августе, сообщил Тарас Высоцкий. По словам чиновника, такие объемы позволят Украине получить достаточное количество средств, чтобы ей не пришлось сокращать свои посевные планы.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали у Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

5 августа еще три судна с украинской кукурузой покинули украинские порты.