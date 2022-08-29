Україна у серпні скоротила експорт зернових на більше ніж половину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 3,6 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 29 серпня, у 2022/23 маркетинговому році Україна експортувала 3,621 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 52,6% менше, ніж на аналогічну дату 2021/22 МР.
При цьому серпні експортовано 1,912 млн тонн зерна, що на 58,25% менше, ніж торік.
Зокрема у 2022/23 МР на експорт вже відправлено:
-
- пшениці - 981 тис. тонн;
-
- ячменю - 289 тис. тонн;
-
- жита - 0,5 тис. тонн;
-
- кукурудзи - 2,33 млн тонн.
-
Експорт борошна становив 9,3 тис. тонн.
Доповнення
Україна може розпочати експорт пшениці нового врожаю через порти у вересні, заявляв перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.