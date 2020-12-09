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Украина в годовщину "нормандского" саммита призвала РФ выполнить все достигнутые в Париже решения

Украина в годовщину "нормандского" саммита призвала РФ выполнить все достигнутые в Париже решения

Киев  •  УНН

 • 14279 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Благодаря договоренностям лидеров "нормандской четверки" на парижском саммите удалось стабилизировать ситуацию с безопасностью в зоне российско-украинского конфликта и осуществить обмены удерживаемых лиц. Украина призывает РФ выполнить все достигнутые в Париже решения и принять реальные шаги по урегулированию. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с годовщиной парижского саммита лидеров стран "Нормандского формата", передает УНН.

"9 декабря 2020 года исполняется год с момента проведения Парижского саммита глав государств и правительств стран-участниц "Нормандского формата" (Н4). Выполнение договоренностей лидеров Н4, как и всего пакета Минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на украинском Донбассе", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что в течение времени, прошедшего после парижского саммита, Украина при активной посреднической роли Германии и Франции "приложила максимальные усилия для поиска жизнеспособных путей мирного урегулирования конфликта и реализации положений принятых на саммите Общих согласованных выводов от 9 декабря 2019 года". Так, речь идет о договоренностях Трехсторонней контактной группы в июле 2020 года по усилению режима прекращения огня, благодаря чему "стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта, что, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, имело следствием существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры", добавили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве указали и на то, что в декабре 2019 года и апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемых лиц. Также упоминается об инициативах по дальнейшему разведению сил и средств и продолжению процесса разминирования.

"Указанные инициативы Украины, как и предложения по активизации следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечению полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам, открытию и надлежащему функционированию пунктов пропуска через линию разграничения для облегчения положения мирных жителей до сих пор остаются без должной реакции российской стороны", - отметили в МИД.

"Так же из-за искусственного блокирования работы ТКГ на политическом треке отсутствуют продвижения в обсуждении рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года", - говорится в заявлении.

При этом, указали в МИД, "мы видим продолжение ограничений на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, в частности в свободе передвижения и безопасном и беспрепятственном доступе международных организаций, прежде всего Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата, включая доступ к временно неконтролируемому участку российско-украинской границы".

"Вместе с тем, незаконные пересечения этого участка границы грузовыми поездами и автомобильными конвоями из России, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, стали обычной практикой. СММ ОБСЕ регулярно сообщает об этих случаях в своих отчетах", - отметили в МИД.

"Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках "Нормандского формата", который продолжает играть важную роль, сохраняя свою актуальность и востребованность, а также на площадке ТКГ для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей и реализации всех согласованных шагов по урегулированию конфликта", - вели дальше во внешнеполитическом ведомстве.

Украина, как отмечается, благодарна Германии и Франции, а также ОБСЕ "за активную посредническую роль в урегулировании конфликта и усилия по возвращению мира на украинскую землю и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытоживается в заявлении.

Напомним, 9 декабря 2020 года проходит год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "Нормандском формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряда договоренностей, которые должны были способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.

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