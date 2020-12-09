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Україна у річницю "нормандського" саміту закликала РФ виконати усі досягнуті в Парижі рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Завдяки домовленостям лідерів "нормандської четвірки" на паризькому саміті вдалося стабілізувати безпекову ситуацію в зоні російсько-українського конфлікту та здійснити обміни утримуваних осіб. Україна закликає РФ виконати усі досягнуті в Парижі рішення та вжити реальні кроки з врегулювання. Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з річницею паризького саміту лідерів країн "Нормандського формату", передає УНН.

"9 грудня 2020 року виповнюється рік з часу проведення Паризького саміту глав держав та урядів держав-учасниць “Нормандського формату” (Н4). Виконання домовленостей лідерів Н4, як й усього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та відновлення миру на українському Донбасі", - сказано у заяві.

У МЗС зауважили, що впродовж часу, що минув після паризького саміту, Україна за активної посередницької ролі Німеччини і Франції "доклала максимальних зусиль для пошуку життєздатних шляхів мирного врегулювання конфлікту та реалізації положень схвалених на саміті Загальних узгоджених висновків від 9 грудня 2019 року". Так, йдеться про домовленості Тристоронньої контактної групи у липні 2020 року щодо посилення режиму припинення вогню, завдяки чому "стабілізувалася безпекова ситуація в зоні конфлікту, що, попри продовження провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації, мало наслідком суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури", додали у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві вказали і на те, що у грудні 2019 року та квітні 2020 року відбулися взаємні обміни утримуваних осіб. Також згадується про ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування.

"Зазначені ініціативи України, як і пропозиції щодо активізації наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування для полегшення становища мирних мешканців дотепер залишаються без належної реакції російської сторони", - наголосили у МЗС.

"Так само через штучне блокування роботи ТКГ на політичному треку відсутнє просування в обговоренні робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року", - йдеться у заяві.

Натомість, вказали у МЗС, "ми бачимо продовження обмежень на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, зокрема у свободі пересування та безпечному і безперешкодному доступі міжнародних організацій, насамперед Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, на всій території України з метою повного виконання свого мандата, зокрема доступу до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону".

"Разом з тим, незаконні перетини цієї ділянки кордону вантажними потягами і автомобільними конвоями з Росії, які доставляють на тимчасово окуповану територію озброєння, стали звичною практикою. СММ ОБСЄ регулярно повідомляє про ці випадки у своїх звітах", - зауважили у МЗС.

"Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в рамках “Нормандського формату”, який продовжує відігравати важливу роль, зберігаючи свою актуальність і затребуваність, а також на майданчику ТКГ задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей і реалізації всіх погоджених кроків з врегулювання конфлікту", - вели далі у зовнішньополітичному відомстві.

Україна, як зазначається, вдячна Німеччині і Франції, а також ОБСЄ "за активну посередницьку роль у врегулюванні конфлікту та зусилля з повернення миру на українську землю та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

"Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України", - підсумовується у заяві.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року минує рік з тих пір, як у Парижі відбулась зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в “Нормандському форматі” — перша з 2016 року. За її підсумками, учасники перемовин досягли низку домовленостей, які мали сприяти розв’язанню збройного конфлікту на Донбасі.

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