Украина в 2020 году проведет два студенческих чемпионата мира

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 89597 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100556 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100967 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114229 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102619 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105484 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112392 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина в 2020 году проведет два студенческих чемпионата мира

Украина в 2020 году проведет два студенческих чемпионата мира

Киев  •  УНН

 • 11878 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина в 2020 году проведет два чемпионата мира среди студентов - по пулевой стрельбе и водных лыжам. Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на первой Генассамблеи Спортивного студенческого союза Украины, передает УНН со ссылкой на его пресс-службу.

"Мы получили доверие провести мировые первенства по пулевой стрельбе и водных лыжах в 2020 году в Украине, и безусловно, проведем их, как всегда, на высоком организационном уровне. Мы надеемся, что Украина в ближайшее время также сможет получить право на проведение самых высоких соревнований студенческого спорта - Всемирной универсиады", - сообщил В.Кириленко.

Как отмечается, соревнование по пулевой стрельбе состоится во Львове, а по водным лыжам - в Днепре.

Напомним, украинская биатлонистка Юлия Джима получила приглашение на участие в престижной, традиционной Рождественской гонке.

Украинские Национальные Новости

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