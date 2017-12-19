Украина в 2020 году проведет два студенческих чемпионата мира

"Мы получили доверие провести мировые первенства по пулевой стрельбе и водных лыжах в 2020 году в Украине, и безусловно, проведем их, как всегда, на высоком организационном уровне. Мы надеемся, что Украина в ближайшее время также сможет получить право на проведение самых высоких соревнований студенческого спорта - Всемирной универсиады", - сообщил В.Кириленко.

Как отмечается, соревнование по пулевой стрельбе состоится во Львове, а по водным лыжам - в Днепре.

Напомним, украинская биатлонистка Юлия Джима получила приглашение на участие в престижной, традиционной Рождественской гонке.