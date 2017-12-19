Україна у 2020 році проведе два студентські чемпіонати світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна у 2020 році проведе два чемпіонати світу серед студентів – з кульової стрільби та водних лиж. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко на першій Генасамблеї Спортивної студентської спілки України, передає УНН з посиланням на його прес-службу.
“Ми отримали довіру провести світові першості з кульової стрільби та водних лиж у 2020 році в Україні, і безумовно, проведемо їх, як завжди, на високому організаційному рівні. Ми сподіваємось, що Україна найближчим часом також зможе отримати право на проведення найвищих змагань студентського спорту — Всесвітніх універсіад”, — повідомив В.Кириленко.
Як зазначається, змагання з кульової стрільби відбудеться у Львові, а з водних лиж — у Дніпрі.
Нагадаємо, українська біатлоністка Юлія Джима отримала запрошення на участь в престижній, традиційній Різдвяній гонці.