Украина в этом году может добыть больше 16 млрд кубометров газа - Гройсман

"В 2017 году мы добыли больше 700 млн кубов газа, мы остановили падение добычи газа, и я думаю, что в этом году мы сможем еще больше его нарастить. Я думаю, что больше уже 16 млрд кубометров украинского газа будет добыто", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в "Газпроме" заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.