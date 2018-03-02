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Україна цього року може добути більше 16 млрд кубометрів газу - Гройсман

Україна цього року може добути більше 16 млрд кубометрів газу - Гройсман

Київ • УНН

 • 7957 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Цього року Україна може добути більше 16 мільярдів кубометрів власного газу. Про це під час брифінгу заявив голова уряду України Володимир Гройсман, передає УНН.

“В 2017 році ми видобули більше 700 млн кубів газу, ми зупинили падіння здобичі газу, і я думаю, що у цьому році ми зможемо ще більше його наростити. Я думаю, що більше вже 16 млрд кубометрів українського газу буде добуто”, — підкреслив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, у "Газпромі" заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

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