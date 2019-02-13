Украина и Словения будут совместно противодействовать киберугрозам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украина и Словения договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия киберугрозам и дезинформации. Такой договоренности достигли на встрече заместителя МИД Украины Василия Бондаря и госсекретаря МИД Словении Добрана Божича, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главного дипломатического ведомства Украины.
Участники встречи констатировали важность усиления взаимодействия в сфере противодействия угрозам в киберпространстве и борьбы с распространением фейковых новостей. В ближайшее время будут проведены двусторонние консультации по этому поводу.
Стороны также высоко оценили состояние политических отношений и сотрудничества между Киевом и Любляной.
Напомним, органы Европейского Союза решили усилить противодействие киберугрозам. В частности Европарламент назвал борьбу с российской киберугрозой своим приоритетом.