Євросоюз збільшить протидію кіберзагрозам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Єврокомісія, Європейська Рада та Європарламент дійшли згоди у політичному рішенні щодо прийняття Акту з кібербезпеки. Завдяки документу значно посилиться мандат європейської агенції з кібернетичної безпеки (ENISA). Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідне повідомлення на сайті Єврокомісії.
“Посилення європейської кібербезпеки та підвищення рівня довіри громадян та представників бізнесу до цифрового суспільства є ключовим пріоритетом Європейського Союзу. Великі кібератаки, такі як (віруси) Wannacry та NotPetya, послужили дзвінком до пробудження, тому що вони продемонстрували потенційні наслідки можливих кібернетичних атак”, — зазначається з цього приводу єврокомісаром з питань цифрових економіки та суспільства Марією Габріель.
Документ має сприяти країнам-членам ЄС краще взаємодіяти при попередженні та виявленні кібернетичних загроз та координації відповідних дій щодо цих кібератак. Акт з кібернетичних безпеки включає систему сертифікації для онлайн послуг та відповідних споживчих гаджетів.
Нагадаємо, у вересні, для більш ефективної боротьби з хакерськими атаками та кіберзлочинністю Єврокомісія пропонувала створити нове відомство ЄС з кібербезпеки, а також розробити і ввести в Європі єдину систему сертифікації, яка дозволить гарантувати безпеку використання товарів і послуг в цифровому середовищі.