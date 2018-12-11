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Евросоюз увеличит противодействие киберугрозам

Киев • УНН

 • 11099 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Еврокомиссия, Европейский Совет и Европарламент достигли соглашения в политическом решении о принятии Акта по кибербезопасности. Благодаря документу значительно усилится мандат европейского агентства по кибернетической безопасности (ENISA). Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее сообщение на сайте Еврокомиссии.

Евросоюз увеличит противодействие киберугрозам

“Усиление европейской кибербезопасности и повышения уровня доверия граждан и представителей бизнеса к цифровому обществу является ключевым приоритетом Европейского Союза. Большие кибератаки, такие как (вирусы) Wannacry и NotPetya, послужили звонком к пробуждению, потому что они продемонстрировали потенциальные последствия возможных кибернетических атак”, — отмечается по этому поводу еврокомиссаром по вопросам цифровых экономики и общества Марией Габриэль.

Документ должен способствовать странам-членам ЕС лучше взаимодействовать при предупреждении и выявлении кибернетических угроз и координации соответствующих действий по этим кибератакам. Акт по кибернетической безопасности включает систему сертификации для онлайн услуг соответствующих потребительских гаджетов.

Напомним, для более эффективной борьбы с хакерскими атаками и киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое ведомство ЕС по кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему сертификации, которая позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде.

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