Евросоюз увеличит противодействие киберугрозам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Еврокомиссия, Европейский Совет и Европарламент достигли соглашения в политическом решении о принятии Акта по кибербезопасности. Благодаря документу значительно усилится мандат европейского агентства по кибернетической безопасности (ENISA). Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее сообщение на сайте Еврокомиссии.
“Усиление европейской кибербезопасности и повышения уровня доверия граждан и представителей бизнеса к цифровому обществу является ключевым приоритетом Европейского Союза. Большие кибератаки, такие как (вирусы) Wannacry и NotPetya, послужили звонком к пробуждению, потому что они продемонстрировали потенциальные последствия возможных кибернетических атак”, — отмечается по этому поводу еврокомиссаром по вопросам цифровых экономики и общества Марией Габриэль.
Документ должен способствовать странам-членам ЕС лучше взаимодействовать при предупреждении и выявлении кибернетических угроз и координации соответствующих действий по этим кибератакам. Акт по кибернетической безопасности включает систему сертификации для онлайн услуг соответствующих потребительских гаджетов.
Напомним, для более эффективной борьбы с хакерскими атаками и киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое ведомство ЕС по кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему сертификации, которая позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде.