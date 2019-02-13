Україна та Словенія спільно протидіятимуть кіберзагрозам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Україна та Словенія посилять співпрацю в сфері протидії кіберзагрозам та дезинформації. Такої домовленості дішли на зустрічі заступника МЗС України Василя Бондара та Держсекретаря МЗС Словенії Добрана Божича, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу головного дипломатичного відомства України.
Учасники зустрічі констатували важливість посилення взаємодії у сфері протидії загрозам у кіберпросторі та боротьби з поширенням фейкових новин. Найближчим часом буде проведено двосторонні консультації з цього приводу.
Сторони також високо оцінили стан політичних відносин та співпраці між Києвом та Любляною.
Нагадаємо, керівні органи Європейського Союзу вирішили посилити протидію кіберзагрозам. Зокрема європарламент назвав боротьбу з російською кіберзагрозою своїм пріоритетом.