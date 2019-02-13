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Україна та Словенія спільно протидіятимуть кіберзагрозам

Україна та Словенія спільно протидіятимуть кіберзагрозам

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Україна та Словенія посилять співпрацю в сфері протидії кіберзагрозам та дезинформації. Такої домовленості дішли на зустрічі заступника МЗС України Василя Бондара та Держсекретаря МЗС Словенії Добрана Божича, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу головного дипломатичного відомства України.

Учасники зустрічі констатували важливість посилення взаємодії у сфері протидії загрозам у кіберпросторі та боротьби з поширенням фейкових новин. Найближчим часом буде проведено двосторонні консультації з цього приводу.

Сторони також високо оцінили стан політичних відносин та співпраці між Києвом та Любляною.

Нагадаємо, керівні органи Європейського Союзу вирішили посилити протидію кіберзагрозам. Зокрема європарламент назвав боротьбу з російською кіберзагрозою своїм пріоритетом. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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