Украина и Сербия планируют созвать межправительственную комиссию

По взаимному товарооборота между нашими странами, могу сказать, что он наращивается. В первом квартале текущего года - он вырос на 34%, что составляет довольно приличную цифру. Единственное, что меня не устраивает - то, что большинство из этого товарооборота составляет лишь черная металлургия, и концентрируется на одном предприятии в Сербии.



По его словам, украинская-сербский бизнес-форум будет информировать предпринимателей, насколько важно сейчас вкладывать украинские деньги в Сербию и сербские в Украину. По мнению Президента, начинать можно с пищевой промышленности, заканчивать инвестициями в фармакологической, машиностроительную промышленность и т.п.



Он отметил, что этому будет способствовать завершение переговоров о зоне свободной торговли, и ускоренном вступления Сербии в ВТО.



"Кроме того, сегодня мы договорились, что в ближайшее время будет созвана наша межправительственная комиссия. Мы договорились, что после одной-двух позиций - по зерну и по кукурузе будут мероприятия, которые будут защищать сербский рынок по понятным причинам, то по остальным наша принципиальная позиция - мы убираем любые барьеры, потому что только свободная торговля и отсутствие барьеров гарантирует рост товарооборота и гарантирует укрепление экономических связей между нашими странами", - сказал Порошенко.



Как сообщал УНН, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме.