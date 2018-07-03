Україна та Сербія планують скликати міжурядову комісію

Щодо взаємного товарообігу між нашими країнами, можу сказати, що він нарощується. В першому кварталі поточного року – він зріс на 34%, що складає досить пристойну цифру. Єдине, що мене не влаштовує – те, що більшість з цього товарообігу становить лише чорна металургія, і концентрується на одному підприємстві в Сербії.



За його словами, українсько-сербський бізнес-форум буде інформувати підприємців, наскільки важливо зараз вкладати українські гроші у Сербію і сербські в Україну. На думку Президента, починати можна з харчової промисловості, закінчувати інвестиціями у фармакологічну, машинобудівну промисловість і т.п.



Він зауважив, що цьому сприятиме завершення переговорів про зону вільної торгівлі, і прискореному вступу Сербії до ВТО.



"Крім того, сьогодні ми домовились, що найближчим часом буде скликана наша міжурядова комісія. Ми домовились, що лише по одній-двох позиціях – по зерну і по кукурудзі будуть заходи, які захищатимуть сербський ринок зі зрозумілих причин, то по решті наша принципова позиція – ми прибираємо будь-які бар’єри, бо лише вільна торгівля і відсутність бар’єрів гарантує зростання товарообігу і гарантує зміцнення економічних зв’язків між нашими країнами", - сказав Порошенко.



Як повідомляв УНН, Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим.