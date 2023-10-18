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Украина и Румыния провели совместное заседание правительств: есть новые договоренности, в том числе о боеприпасах

Киев • УНН

 • 342753 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина и Румыния провели совместное заседание правительств: есть новые договоренности, в том числе о боеприпасах

Цитата

«В Киеве совместно с румынской делегацией во главе с Премьер-министром Марчелом Чолаку провели совместное заседание правительств», - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Детали

Он отметил, что по его итогам заключили семь документов:

  • Совместное заявление. В нем зафиксировали рамочные результаты нашей встречи.
  • Межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Именно там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска.
  • Меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства. Планируем комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения.
  • Межправительственный имплементационный протокол к соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Это позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.
  • Декларацию о намерениях между украинским Минздравом и Министерством здравоохранения Румынии. Речь идет о противодействии вызовам войны и горизонтальном сотрудничестве между учреждениями здравоохранения.
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между профильными службами Украины и Румынии. Усиливаем сотрудничество путем внедрения совместных программ и проектов.
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским Минстратегпромом и Министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличение производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

Дополнение

Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина и Румыния планируют провести совместное заседание правительственных чиновников.

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