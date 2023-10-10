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Україна та Румунія планують провести спільне засідання урядовців — Зеленський

Україна та Румунія планують провести спільне засідання урядовців — Зеленський

Київ • УНН

 • 424907 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Найближчими тижнями готується спільне засідання урядовців України та Румунії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“В парламенті Румунії більшість — за нас. Уряд Румунії — вже найближчими тижнями ми готуємо спільне засідання урядовців України та Румунії”, — повідомив Зеленський.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський також висловив вдячність президенту Румунії Йоганнісу, й усьому румунському політичному класу та суспільству за підтримку України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Ніколає Чуке й тимчасовим виконувачем обов’язків голови Палати депутатів парламенту Румунії Альфредом Сімонісом у Бухаресті

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