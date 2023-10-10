Україна та Румунія планують провести спільне засідання урядовців — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Найближчими тижнями готується спільне засідання урядовців України та Румунії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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“В парламенті Румунії більшість — за нас. Уряд Румунії — вже найближчими тижнями ми готуємо спільне засідання урядовців України та Румунії”, — повідомив Зеленський.
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Президент України Володимир Зеленський також висловив вдячність президенту Румунії Йоганнісу, й усьому румунському політичному класу та суспільству за підтримку України.
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Ніколає Чуке й тимчасовим виконувачем обов’язків голови Палати депутатів парламенту Румунії Альфредом Сімонісом у Бухаресті