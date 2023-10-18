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Україна та Румунія провели спільне засідання урядів: є нові домовленості, у тому числі про боєприпаси

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Кабміном у Києві спільно з румунською делегацією на чолі з прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку було проведено спільне засідання урядів. Було укладено сім документів, зокрема щодо збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Україна та Румунія провели спільне засідання урядів: є нові домовленості, у тому числі про боєприпаси

Цитата

«У Києві спільно з румунською делегацією на чолі з Прем’єр-міністром Марчелом Чолаку провели спільне засідання урядів», - повідомив Шмигаль у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що за його підсумками уклали сім документів:

  • Спільну заяву. У ній зафіксували рамкові результати нашої зустрічі.
  • Міжурядову угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Саме там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску.
  • Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва. Плануємо комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення.
  • Міжурядовий імплементаційний протокол до угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб. Це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією.
  • Декларацію про наміри між українським МОЗ та Міністерством охорони здоров’я Румунії. Ідеться про протидію викликам війни та горизонтальну співпрацю між закладами охорони здоров’я.
  • Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії. Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів.
  • Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між українським Мінстратегпромом та Міністерством економіки Румунії. Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Доповнення

Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Україна та Румунія планують провести спільне засідання урядовців.

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