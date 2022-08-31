Украина и Польша построят трубопровод для экспорта украинского масла

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 8950 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 34166 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87302 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122436 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121584 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271544 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134053 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122421 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374259 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84074 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 7432 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 12415 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 32289 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7886 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 9206 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271544 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295590 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374259 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350385 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396863 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78566 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112299 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131805 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171037 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80232 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Украина и Польша построят трубопровод для экспорта украинского масла

Киев • УНН

 • 144230 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина и Польша разрабатывают проект строительства трубопровода для транспортировки украинского растительного масла в Гданьск для дальнейшего экспорта в третьи страны. Об этом говорится на сайте правительства Польши, передает УНН.

Украина и Польша построят трубопровод для экспорта украинского масла

Цитата

"Совет министров принял заявление министра сельского хозяйства и развития села о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел из Украины в порт Гданьска", - говорится в пресс-релизе.

Детали 

По предварительным данным, правительства Украины и Польши согласилось заключить меморандум о взаимопонимании относительно подготовки этого проекта. Реализация меморандума будет способствовать частичной разблокировки украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым грозит голод. Это должно уменьшить миграционное давление на Европу.

"Рабочая группа также предоставит информацию о возможных ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта, в частности, предложенного маршрута прокладки трубопровода", - указано в ведомстве.

Меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением на последующие трехлетние периоды. Соглашение можно расторгнуть, но не позднее чем за полгода до окончания следующего периода.

Дополнение 

31 августа из украинского порта выйдет еще одно судно с зерном.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04