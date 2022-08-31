Украина и Польша построят трубопровод для экспорта украинского масла

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"Совет министров принял заявление министра сельского хозяйства и развития села о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел из Украины в порт Гданьска", - говорится в пресс-релизе.

Детали

По предварительным данным, правительства Украины и Польши согласилось заключить меморандум о взаимопонимании относительно подготовки этого проекта. Реализация меморандума будет способствовать частичной разблокировки украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым грозит голод. Это должно уменьшить миграционное давление на Европу.

"Рабочая группа также предоставит информацию о возможных ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта, в частности, предложенного маршрута прокладки трубопровода", - указано в ведомстве.

Меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением на последующие трехлетние периоды. Соглашение можно расторгнуть, но не позднее чем за полгода до окончания следующего периода.

Дополнение

31 августа из украинского порта выйдет еще одно судно с зерном.