Україна та Польща побудують трубопровід для експорту української олії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна та Польща розробляють проєкт будівництва трубопроводу для транспортування української рослинної олії до порту Гданська для подальшого експорту у треті країни. Про це йдеться на сайті уряду Польщі, інформує УНН.
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"Рада міністрів прийняла заяву міністра сільського господарства та розвитку села щодо розробки проекту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинних олій з України до порту Гданська", - йдеться у пресрелізі.
Деталі
За попередніми даними, уряд України та Польщі погодився укласти меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки цього проєкту. Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, яким загрожує голод. Це має зменшити міграційний тиск до Європи.
"Робоча група також надасть інформацію щодо можливих орієнтовних технічних параметрів, вартості та умов реалізації проєкту, зокрема запропонованого маршруту прокладки трубопроводу", - вказано у відомстві.
Меморандум буде укладено на три роки з автоматичним продовженням на наступні трирічні періоди. Угоду можна розірвати, але не пізніше ніж за пів року до закінчення наступного періоду.
Доповнення
31 серпня з українського порту вийде ще одне судно із зерном.