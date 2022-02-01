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Украина и Польша договорились о строительстве газопровода

Украина и Польша договорились о строительстве газопровода

Киев • УНН

 • 24089 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, который позволит нарастить объем газа, поставляемого на восток. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы говорили (со Шмигалем - ред.) о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем", - сказал Моравецкий.

Детали

По его словам, следующим очередным направлением атаки России являются различного рода гибридные угрозы, а также атаки в энергетической сфере.

"Польша уже помогает Украине с газом, передавая этот газ с запада на восток. Но мы говорили с господином премьер-министром о возможности увеличения мощностей передачи именно газа с запада на восток. Для этого нужно выполнить определенные инвестиции, которые мы намерены реализовать", - рассказал Моравецкий.

Он отметил, что Nord Stream 2 является геополитической угрозой.

"Об этом мы говорили с премьер-министром. Это мощная угроза для безопасности нашей части Европы. В связи с этим мы направляемся совместно с премьер-министром в Германию, чтобы они не запускали этого газопровода, потому что он станет элементом шантажа Европы со стороны России", - сказал Моравецкий.

Дополнение

В Европейском Союзе разработали план действий на случай, если Россия прекратит поставки газа в Европу.

Правительственные чиновники Великобритании, по сообщениям, опасаются рекордных цен на газ и бензин в случае вторжения России в Украину.

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