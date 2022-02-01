Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна та Польща домовилася про будівництво газопроводу, який дасть змогу наростити обсяг газу, що постачають на схід. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Ми говорили (зі Шмигалем – ред.) про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", - сказав Моравецький.
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За його словами, наступним черговим напрямком атаки Росії є різного роду гібридні загрози, а також атаки в енергетичній сфері.
"Польща вже допомагає Україні з газом, передаючи цей газ з заходу на схід. Але ми говорили з паном прем'єр-міністром про можливість збільшення потужностей передачі саме газу з заходу на схід. Для цього потрібно виконати певні інвестиції, які ми маємо намір реалізувати", - розповів Моравецький.
Він зазначив, що Nord Stream 2 є геополітичною загрозою.
"Про це ми говорили з прем'єр-міністром. Це потужна загроза для безпеки нашої частини Європи. У зв'язку з цим ми прямуємо спільно з прем'єр-міністром до Німеччини, щоб вони не запускали цього газопроводу, бо він стане елементом шантажу Європи з боку Росії", - сказав Моравецький.
Доповнення
В Європейському Союзі розробили план дій на випадок, якщо Росія припинить постачання газу до Європи.
Урядові чиновники Великої Британії, за повідомленнями, побоюються рекордних цін на газ і бензин у разі вторгнення Росії в Україну.