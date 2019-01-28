Украина и Норвегия обсудили эскалацию на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Норвегии Эрна Солберг обсудили ситуацию в Азовском море, передает УНН.
"Ситуация в Азовском море и необходимость немедленного возвращения наших моряков стала одной из тем моих переговоров в Осло. Наша общая цель - заставить агрессора уважать международное право", - сказал глава украинского правительства.
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Напомним, товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов в год.
Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российских СИЗО в Москве. Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.
15 и 16 января 2019 суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.