Україна та Норвегія обговорили ескалацію на Азові

“Ситуація в Азовському морі і необхідність негайного повернення наших моряків стала однією з тем моїх перемовин в Осло. Наша спільна мета – змусити агресора поважати міжнародне право”, - сказав глава українського уряду.



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Нагадаємо, товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 млн доларів на рік.



Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві. Підконтрольний РФ суд Криму відмовив в апеляції всім 24 українським морякам.

15 і 16 січня 2019 року суд у Москві продовжив строк утримання під вартою усіх 24 військовополонених українських моряків.