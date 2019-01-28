Гройсман: у Норвегії пообіцяли 1,5 млрд дол. інвестицій

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Норвегії під час ділового форуму підписані попередні контракти та меморандуми про наміри з потенційним обсягом інвестицій 1,5 млрд дол., з яких понад половина - у відновлювану енергетику. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter, передає УНН.