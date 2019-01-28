Гройсман: у Норвегії пообіцяли 1,5 млрд дол. інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Норвегії під час ділового форуму підписані попередні контракти та меморандуми про наміри з потенційним обсягом інвестицій 1,5 млрд дол., з яких понад половина - у відновлювану енергетику. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter, передає УНН.
"Під час ділового форуму в Осло підписані попередні контракти та меморандуми про наміри з потенційним обсягом інвестицій 1,5 млрд дол. З них 800 млн дол. – це інвестиції у відновлювану енергетику", - вказав Гройсман.
Він також нагадав, що під час ділового форуму разом з очільницею уряду Норвегії Ерною Солберг підписав спільну заяву, "якою започатковуємо важливі енергетичні ініціативи з енергоефективності, інтеграції до європейського енергетичного ринку, співпраці у сфері ядерної безпеки та “зеленої” енергетики".
Нагадаємо, товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 млн доларів на рік.