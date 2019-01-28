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Україна та Норвегія підписали заяву про співпрацю в енергетиці

Україна та Норвегія підписали заяву про співпрацю в енергетиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна та Норвегія започатковують одразу кілька стратегічних ініціатив у сфері енергетики, підписавши відповідну заяву. Про це повідомили у прес-службі уряду за підсумками ділового форуму в Осло, передає УНН.

"Україна та Королівство Норвегія... започатковують одразу кілька важливих енергетичних ініціатив. Відповідну заяву щодо посилення українсько-норвезького співробітництва у сфері енергетики підписали глави урядів України та Норвегії", - повідомили в уряді.

Документ, зокрема, передбачає, що Норвегія започаткує українсько-норвезьку ініціативу з підвищення енергоефективності будівель громадського призначення, скорочення споживання енергоресурсів, а Україна створює сприятливі умови для зростання торгівлі та інвестицій, у тому числі, шляхом посилення антикорупційних заходів.

Обидві країни посилюють діалог у контексті прагнення України інтегруватися до європейського енергетичного ринку, а також посилюють взаємодію у сфері ядерної безпеки. Для цього у складі українсько-норвезької міжурядової комісії буде створено окрему робочу групу. За планом вона опрацьовуватиме спільні проекти з підвищення безпеки атомних електростанцій України, посилення прикордонного контролю та безпеки радіоактивних джерел для запобігання потраплянню радіоактивних речовин до сторонніх осіб.

Окремий напрямок взаємодії – обмін інформацією та досвідом щодо управління нафтовими ресурсами, регуляторною політикою та процедурами ліцензування. Між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та дирекцією водних ресурсів та енергетики Королівства Норвегія буде започатковано програму співпраці.

"Норвегія у взаємодії з партнерами підтримуватиме різноманітні ділові мережі у сфері енергетики та інфраструктури з тим, щоб розширення торгівлі та співпраці сприяло позитивним наслідкам як для економіки, так і суспільства. Норвегія також підтримуватиме запровадження нових конкурентоздатних моделей з метою стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні", – йдеться у заяві глав урядів.

Нагадаємо, Норвегія зацікавлена у проектах відновлювальної енергетики в Україні.

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