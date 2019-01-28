Норвегія зацікавлена у проектах відновлювальної енергетики в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Норвезькі компанії Scatec Solar та NBT зацікавлені у проектах відновлювальної енергетики в Україні. Про це повідомили у прес-службі уряду за підсумками зустрічі прем’єрів України та Норвегії Володимира Гройсмана та Ерни Солберг, передає УНН.
Діалог України та Норвегії, відзначила Солберг, "дозволив напрацювати і започаткувати кілька взаємовигідних проектів".
"Серед них – наміри норвезьких компаній Scatec Solar та NBT взяти участь у розбудові сектору відновлювальної енергетики України. Наразі обсяг норвезьких інвестицій в економіку України вельми невеликий – близько 8 млн доларів. А виконання спільних енергетичних планів збільшить цей показник у десятки разів", - повідомили в уряді.
У цьому контексті Гройсман "запросив норвезьких інвесторів взяти участь в аукціоні з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами". Перші торги, як зазначається, відбудуться орієнтовно у березні поточного року.
Сферами взаємного інтересу, як зазначили співрозмовники, також є програмне забезпечення та IT, захист довкілля, агровиробництво, кораблебудування, освіта.
Нагадаємо, товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 млн доларів на рік.