Норвегія зацікавлена у проектах відновлювальної енергетики в Україні

КИЇВ. 28 січня. УНН. Норвезькі компанії Scatec Solar та NBT зацікавлені у проектах відновлювальної енергетики в Україні. Про це повідомили у прес-службі уряду за підсумками зустрічі прем’єрів України та Норвегії Володимира Гройсмана та Ерни Солберг, передає УНН.