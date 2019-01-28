Товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 млн доларів на рік

"Товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 млн доларів США на рік. А загальний обсяг фінансової допомоги від Уряду Норвегії за останні 4 роки склав понад 140 млн доларів США. Пріоритетними напрямами підтримки є реформа судової системи та державного управління, сприяння розвитку торгівлі і євроінтеграції, питання енергоефективності та ядерної безпеки, гуманітарна допомога. Норвегія входить до ТОП-30 економік світу і до ТОП-30 країн – торговельних партнерів України", - повідомили у прес-службі уряду.



Як повідомляв УНН, товарообіг України з Китаєм зріс.



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