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Украина и Нидерланды против России в ЕСПЧ: что на слушаниях доказывала украинская сторона

Украина и Нидерланды против России в ЕСПЧ: что на слушаниях доказывала украинская сторона

Киев • УНН

 • 23538 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В среду в Европейском суде по правам человека состоялись устные слушания о приемлемости совместного межгосударственного дела “Украина и Нидерланды против России” по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20. Об их итогах сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, пишет УНН.

Детали

По данным Минюста, в соответствии с установленным Европейским судом порядке, в ходе устных слушаний первыми сегодня выступали представители Правительства Российской Федерации, вторыми — представители Украины и третьими заслушивались представители Королевства Нидерландов.

Позиция правительства РФ, как говорят в Минюсте, сводилась к следующему:

1. Правительство РФ не соглашается с отказом ЕСПЧ объединить межгосударственное дело “Россия против Украины” с делом “Украина и Нидерланды против России”.

2. РФ не признает никакие из заявленных в межгосударственных заявлениях жалобы. Россия также не является стороной конфликта в Украине.

3. Дело должно быть отклонено как неприемлемое, поскольку заявленные в нем жалобы не подпадают под юрисдикцию РФ.

4. События, которых касается дело “Украина и Нидерланды против России”, имеют место на территории Донецкой и Луганской областей, которые находятся вне суверенитета РФ.

5. Межгосударственное дело сфабриковано и не содержит никаких надежных доказательств. Зато в поддержку заявлений предоставлены фальсифицированные доказательства.

6. Катастрофа самолета МН-17 в июле 2014 года - это трагедия для всего мира. Но заявление правительства Нидерландов базируется на сфабрикованных доказательствах и обвинениях РФ относительно ее ответственности за трагедию. Катастрофа самолета имела место в период активных боевых действий в воздушном пространстве Украины. Россия не имеет отношения к сбитию самолета.

В ответ, делегацией Украины было предоставлено следующую позицию:

1. Сразу после установления Россией эффективного контроля над Крымским полуостровом, в апреле 2014 года началась оккупация восточных областей Украины.

2. Агрессия РФ - это долговременная и последовательная политика Российской Федерации, направленная на то, чтобы заставить Украину действовать в пользу России и столкнуть ее с пути к западным ценностям и европейскому выбору.

3. Практика поощрения жителей оккупированных территорий получать паспорта Российской Федерации, как и в случае с конфликтом в Северной Осетии, также направлена на то, чтобы дать России повод для вторжения на территорию другой страны в случае, когда такой повод понадобится.

4. В условиях возможного вторжения РФ на территорию Украины, поведение России в этом процессе также выглядит угрожающе. Правительство России неоднократно пыталось сорвать слушания относительно приемлемости по этому делу, которые изначально были назначены на 24 ноября 2021 года, добиваясь их отложения под предлогом противоэпидемических мер в связи с COVID-19, введенных Россией, и подачи в Европейский суд на скорую руку подготовленного заявления против Украины и требования присоединить такое заявление к этому производству. Когда ни одна из попыток не удалась, за шестнадцать дней до слушаний, 8 ноября 2021 года, судья от Российской Федерации заявил об отводе, что заставило Европейский суд отложить слушания на 26 января 2022 года.

5. Правительство Украины считает, что Суд должен послать четкий сигнал Правительству РФ, что его манипуляции не будут приемлемыми, и что она должна отвечать за многочисленные нарушения прав людей, которые находились под юрисдикцией РФ.

6. Российская Федерация имеет экстратерриториальную юрисдикцию в смысле статьи 1 Конвенции самое позднее — с конца апреля 2014 года, что подтверждается следующим: эффективным контролем над территорией (присутствие российских военных и вооружения); военным, политическим и экономическим влиянием на руководство так называемых “Д/ЛНР”; физическим контролем, который осуществляется представителями РФ над пострадавшими от нарушений прав человека.

7. Эффективный контроль над территорией Донбасса РФ установила в апреле 2014 года (процесс становления такой территории продемонстрирован детально на предоставленных Украиной картах).

8. На возражения позиции РФ относительно ее непричастности к действиям “сепаратистов”, перехваченные разговоры и заявления главарей боевиков доказывают, что они контролировались Россией. Также доказательства свидетельствуют, что с момента начала Украиной антитеррористической операции, Россия оказывала логистическую и военную поддержку сепаратистам.

9. Одновременно с военным присутствием и поддержкой, РФ осуществляла контроль над ключевыми политическими и экономическими сферами деятельности так называемых республик, что подтверждалось руководителями этих объединений.

10. Кроме того, с 2019 года все жители так называемых “Д/ЛНР” могут стать гражданами РФ, что является необходимым для получения пенсий и социальных выплат жителями этих республик.

11. Правительство РФ не предоставило убедительных и достаточных доказательств и аргументов в ответ на предоставленные Украиной доказательства присутствия российских военных и вооружения на территории Восточной Украины.

12. Российская Федерация должна нести ответственность за систематические и продолжающиеся нарушения прав человека на территории восточной Украины, в том числе — за катастрофу самолета рейса Малайзийских авиалиний MH17, а Европейский суд обладает компетенцией рассматривать данное дело.

13. Существование административной практики нарушений РФ прав человека подтверждается двумя основными типами доказательств: докладами международных организаций и показаниями свидетелей, которые подтверждают информацию, изложенную в докладах.

14. Как и в деле по Крыму, правительство Украины утверждает, что правило исчерпания эффективных средств национальной правовой защиты не применяется по этому делу в связи с существованием административной практики нарушений прав человека.

15. Основной целью Украины в этом деле является прекращение нарушения прав человека и предотвращения их в будущем на неподконтрольной ей территории.

Сообщается, что правительство Королевства Нидерландов представляло свою позицию в части их жалоб по заявлению № 28525/20 относительно катастрофы пассажирского самолета компании Malaysia Airlines МН17.

Контекс

Как писал УНН, утром 26 января стартовали слушания Большой Палаты Европейского суда по правам человека относительно приемлемости дела Украина и Нидерланды против России.

Добавим

В июле 2020 года Нидерланды подали жалобу против Российской Федерации относительно катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, и Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал ее.

В ноябре того же года в ЕСПЧ сообщили, что решили присоединить к межгосударственному делу “Украина против России” дело “Нидерланды против России” относительно катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

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