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ЕСПЧ присоединил иск Нидерландов относительно катастрофы MH17 к делу "Украина против России"

ЕСПЧ присоединил иск Нидерландов относительно катастрофы MH17 к делу "Украина против России"

Киев  •  УНН

 • 17404 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Большая Палата Европейского суда по правам человека сообщила, что решила присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" дело "Нидерланды против России" относительно катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом написал в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает УНН.

"Только что состоялось интересное развитие событий в межгосударственном деле Ukraine v. Russia (re Eastern Ukraine) no. 8019/16. Большая Палата ЕСПЧ сообщила, что решила присоединить к этому делу еще Ukraine v. Russia no. 43800/14 (это в отношении детей из государственных учреждений, которые незаконно вывозили в Россию в начале войны) и the Netherlands v. Russia no. 28525/20 (это голландский межгос относительно MH17). Новое название дела: Ukraine and the Netherlands v. Russia nos. 43800/14, 8019/16 and 28525/20", - сообщил замминистра.

Говоря о деле в отношении детей, он отметил, что Минюст несколько раз предлагал Суду присоединить их дело к "большому Донбасскому", но этого долго не происходило, вероятно, в связи с тем, что это дело не было передано в Большую Палату.

"Для нашего дела здесь есть плюсы и минусы (но плюсов больше). Плюсы в том, что в голландском деле больше материала по уголовному делу по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - отметил Лещина.

С другой стороны, по его словам, это может несколько затянуть рассмотрение дела, поскольку на сегодня голландское заявление еще даже не комуницыровано РФ.

"Но учитывая общую неторопливость ЕСПЧ при рассмотрении таких дел (напомню, Кипр против Турции от заявления до решения по справедливой сатисфакции ЕСПЧ рассматривал 40 лет), такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском. В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - заявил он.

Напомним, в июле текущего года Нидерланды подали жалобу против Российской Федерации относительно катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, и Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал ее.

Украина сообщила позже, что не исключает возможность присоединиться к иску Нидерландов против России.

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