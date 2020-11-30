ЄСПЛ приєднав позов Нідерландів щодо збиття MH17 до справи “Україна проти Росії”

“Тільки що відбувся цікавий розвиток подій у міждержавній справі Ukraine v. Russia (re Eastern Ukraine) no. 8019/16. Велика Палата ЄСПЛ повідомила, що вирішила приєднати до цієї справи ще Ukraine v. Russia no. 43800/14 (це щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни) та the Netherlands v. Russia no. 28525/20 (це голландський міждерж стосовно MH17). Нова назва справи: Ukraine and the Netherlands v. Russia nos. 43800/14, 8019/16 and 28525/20”, — повідомив заступник міністра.

Говорячи про справу щодо дітей, він зазначив, що Мін’юст кілька разів пропонував Суду приєднати їхню справу до “великої Донбаської”, але цього довго не відбувалось, ймовірно, у зв’язку з тим, що ця справа не була передана до Великої Палати.

“Для нашої справи тут є плюси й мінуси (але плюсів більше). Плюси в тому, що в голландській справі більше матеріалу із кримінальної справи по MH17, яких нам свого часу не дали, посилаючись на таємницю слідства. Тепер ці матеріали будуть й в нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію”, — зазначив Ліщина.

З іншого боку, з його слів, це може дещо затягнути розгляд справи, бо на сьогодні голландська заява ще навіть не комунікована РФ.

“Але з огляду на загальну неквапливість ЄСПЛ при розгляді таких справ (нагадаю, Кіпр проти Туреччини від заяви до рішення по справедливій сатисфакції ЄСПЛ розглядав 40 років), таке затягування навряд чи можна вважати серйозним ризиком. В будь-якому випадку, ми проситимемо ЄСПЛ прискорити розгляд голандської справи з тим, щоб об’єднання заяв, яке Україна підтримує, не призвів до затягування розгляду її скарг”, — заявив він.

Нагадаємо, у липні поточного року Нідерланди подали скаргу проти Російської Федерації щодо збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року, і Європейський суд з прав людини офіційно зареєстрував її.

Україна повідомила пізніше, що не виключає можливість приєднатись до позову Нідерландів проти Росії.