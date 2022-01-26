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Порушення прав людини на Донбасі та МН17: у ЄСПЛ стартують слухання "Україна та Нідерланди проти Росії"

Порушення прав людини на Донбасі та МН17: у ЄСПЛ стартують слухання "Україна та Нідерланди проти Росії"

Київ • УНН

 • 15836 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У середу, 26 січня, стартують слухання Великої Палати Європейського суду з прав людини щодо прийнятності справи Україна та Нідерланди проти Росії. Про це повідомили у ЄСПЛ, пише УНН.

Деталі

Засідання мало стартувати о 9:15 за місцевим часом. Слухання відбуваються за заявами №8019/16, 43800/14, 28525/20.

"Цей процес об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі: щодо порушень прав людини на сході України, щодо викрадення дітей-сиріт та стосовно збиття у липні 2014 року пасажирського літака компанії Malaysia Airlines МН17", - вказують у Мін'юсті.

Зазначається, що окрім об'єднаної справи, наразі в Суді перебувають чотири інші міждержавні скарги проти Росії та понад 8500 індивідуальних скарг щодо подій в оккупованому Криму, на сході України та в Азовському морі.

Як заявив напередодні міністр юстиції України Денис Малюска, все, що намагається довести Україна – це те, що Росія контролювала та контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, що там відбуваються грубі порушення прав людини, там відсутні юридичні засоби захисту прав.

За даними Мін'юсту, за обсягом доказів і кількістю порушень міждержавна справа "Україна та Нідерланди проти Росії" є наймасштабнішою, яка будь-коли розглядалася ЄСПЛ.

Відповідно до встановленого ЄСПЛ порядку, під час усних слухань 26 січня першими виступатимуть представники уряду Російської Федерації, другими – представники України, і третіми будуть заслуховуватися представники Королівства Нідерландів.

А загалом ЄСПЛ винесе два рішення у цій справі: перше, проміжне – про допустимість скарги, тобто, чи можна переходити до розгляду справи по суті; і друге – яке буде власне рішенням щодо суті вимог. Перше проміжне рішення очікується через 2-2,5 роки. Винесення рішення по суті займе ще більше часу, оскільки справа є дуже масштабною і складною.

Раніше

У липні 2020 року Нідерланди подали скаргу проти Російської Федерації щодо катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року, і Європейський суд з прав людини офіційно зареєстрував її.

У листопаді того ж року у ЄСПЛ повідомили, що вирішили приєднати до міждержавної справи "Україна проти Росії" справу "Нідерланди проти Росії" щодо катастрофи рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

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