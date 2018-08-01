Украина и Израиль закончили юридическую проверку текста о ЗСТ

"30 июля - 1 августа 2018 переговорными группами Украины и Израиля закончено юридическую проверку проекта текста Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и правительством государства Израиль", - говорится в сообщении.



Напомним, министры экономики Украины и Израиля Степан Кубов и Эли Коэн договорились о том, что соглашение о зоне свободной торговли будет подписано до конца 2018 года.



Как сообщал УНН, за пять месяцев объем двусторонней торговли с Израилем вырос на 5,8%. В Министерстве экономического развития и торговли напомнили, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Израилем составил 772 490 000 долларов и увеличился на 14,7% относительно 2016 года.



