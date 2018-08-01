Україна та Ізраїль закінчили юридичну перевірку тексту про ЗВТ

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Україна та Ізраїль закінчили юридичну перевірку тексту Угоди про Зону вільної торгівлі. Про це повідомляється в Twitter Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

"30 липня – 1 серпня 2018 року переговорними групами України та Ізраїлю закінчено юридичну перевірку проекту тексту Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та урядом держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністри економіки України та Ізраїлю Степан Кубів та Елі Коен домовились про те, що угода про зону вільної торгівлі буде підписана до кінця 2018 року.

Як повідомляв УНН, за п'ять місяців обсяг двосторонньої торгівлі з Ізраїлем зріс на 5,8%. У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі нагадали, що у 2017 році товарообіг між Україною та Ізраїлем склав 772,49 млн доларів та збільшився на 14,7% відносно 2016 року.

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