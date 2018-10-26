Украина и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во время рабочего визита Президента Украины Петра Порошенко в Беларуси было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“В ходе рабочего визита Президента Украины Петра Порошенко в Беларуси было подписано Соглашение между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта”, — говорится в сообщении.
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Документ подписывается с целью усовершенствования нормативно-правовой базы украинского-белорусского сотрудничества в сфере физической культуры и спорта и обеспечения необходимых правовых условий для развития двусторонних белорусско-украинских связей в сфере физической культуры и спорта через центральные органы исполнительной власти и общественные организации физкультурно-спортивной направленности.
Подписи под документом поставили Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Первый заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь Вячеслав Дурнов.
Ранее Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии. По словам Порошенко, Соглашение о реадмиссии между Украиной и Белоруссией минимизирует последствия незаконной миграции.