Україна та Білорусь уклали угоду про співпрацю у сфері фізкультури і спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Під час робочого візиту Президента України Петра Порошенка до Білорусі було підписано угоду про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.
“У ході робочого візиту Президента України Петра Порошенка до Білорусі було підписано Угоду між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством спорту і туризму Республіки Білорусь про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту”, — йдеться у повідомленні.
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Документ підписується з метою удосконалення нормативно-правової бази українсько-білоруського співробітництва у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення необхідних правових умов для розвитку двосторонніх українсько-білоруських зв’язків у сфері фізичної культури і спорту через центральні органи виконавчої влади та громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
Підписи під документом поставили Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Перший заступник Міністра спорту і туризму Республіки Білорусь В’ячеслав Дурнов.
Раніше Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію. За словами Порошенка, Угода про реадмісію між Україною та Білорусією мінімізує наслідки незаконної міграції.