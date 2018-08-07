Украина и Аргентина подписали Договор о передаче осужденных

Так, во время переговоров стороны обменялись информацией о практике регулирования деятельности государственных регистрационной и исполнительной служб, состоянии пенитенциарной системы и пробации. Значительное внимание также было уделено усилиям в сфере противодействия коррупции и эффективности соответствующих органов, в частности НАБУ, САП, НАПК и Антикоррупционного Офиса в составе Министерства юстиции Аргентины.



"Переговоры завершились церемонией подписания трех межгосударственных договоров в области уголовной юстиции. Руководители министерств юстиции двух стран, соответственно Павел Петренко и Херман Гаравани, подписали Договор о передаче осужденных лиц. Кроме этого, глава делегации Украины совместно с в.и.о Министра иностранных дел и вероисповеданий, Госсекретарем Даниэлем Раймонди подписали Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Договор о выдаче", - говорится в сообщении.



Напомним, уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова ведут переговоры по обмену россиянина Алексея Седикова на кого-то из украинских политзаключенных.



