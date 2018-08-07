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Україна та Аргентина підписали Договір про передачу засуджених

Україна та Аргентина підписали Договір про передачу засуджених

Київ • УНН

 • 8858 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністри юстиції України та Аргентини Павло Петренко та Херман Гаравано провели перемовини, в ході яких підписали Договір про передачу засуджених. Про це повідомляє посольство України в Аргентині, передає УНН.

Так, під час переговорів сторони обмінялися інформацією щодо практики регулювання діяльності державних реєстраційної та виконавчої служб, стану пенітенціарної системи та пробації. Значна увага також була приділена зусиллям у сфері протидії корупції та ефективності відповідних органів, зокрема НАБУ, САП, НАЗК та Антикорупційного Офісу в складі Міністерства юстиції Аргентини.

"Переговори завершилися церемонією підписання трьох міждержавних договорів у галузі кримінальної юстиції. Керівники міністерств юстиції двох країн, відповідно Павло Петренко та Херман Гаравано, підписали Договір про передачу засуджених осіб. Крім цього, Глава делегації України спільно з т.в.о. Міністра закордонних справ і віросповідань, Держсекретарем Даніелєм Раймонді підписали Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та Договір про видачу правопорушників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уповноважені з питань прав людини України та Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова ведуть перемовини щодо обміну росіянина Олексія Седікова на когось з українських політв’язнів.

Українські Національні Новини

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