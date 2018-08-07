Україна та Аргентина підписали Договір про передачу засуджених

Так, під час переговорів сторони обмінялися інформацією щодо практики регулювання діяльності державних реєстраційної та виконавчої служб, стану пенітенціарної системи та пробації. Значна увага також була приділена зусиллям у сфері протидії корупції та ефективності відповідних органів, зокрема НАБУ, САП, НАЗК та Антикорупційного Офісу в складі Міністерства юстиції Аргентини.



"Переговори завершилися церемонією підписання трьох міждержавних договорів у галузі кримінальної юстиції. Керівники міністерств юстиції двох країн, відповідно Павло Петренко та Херман Гаравано, підписали Договір про передачу засуджених осіб. Крім цього, Глава делегації України спільно з т.в.о. Міністра закордонних справ і віросповідань, Держсекретарем Даніелєм Раймонді підписали Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та Договір про видачу правопорушників", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, уповноважені з питань прав людини України та Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова ведуть перемовини щодо обміну росіянина Олексія Седікова на когось з українських політв’язнів.



