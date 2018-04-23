Украина надеется на присоединение к программе расширенных возможностей НАТО

"Мы благодарны за соблюдение НАТО политики открытых дверей и признание Украины государством-аспирантом присоединения к Альянсу. Следующим шагом, на который мы надеемся, будет присоединение Украины к программе расширенных возможностей НАТО", - сказал он.

По его словам, Украина высоко ценит помощь НАТО, полученную в рамках программы НАТО по совершенствованию военного образования.

"Практические результаты мы получим в ходе проведения АТО", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины.