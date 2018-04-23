Украина надеется на присоединение к программе расширенных возможностей НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украина надеется на присоединение к программе расширенных возможностей НАТО. Об этом на конференции в Киеве рассказал государственный секретарь МОУ генерал-полковник Александр Дублян, передает корреспондент УНН.
"Мы благодарны за соблюдение НАТО политики открытых дверей и признание Украины государством-аспирантом присоединения к Альянсу. Следующим шагом, на который мы надеемся, будет присоединение Украины к программе расширенных возможностей НАТО", - сказал он.
По его словам, Украина высоко ценит помощь НАТО, полученную в рамках программы НАТО по совершенствованию военного образования.
"Практические результаты мы получим в ходе проведения АТО", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, в НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины.