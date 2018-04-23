Україна сподівається на приєднання до програми розширених можливостей НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Україна сподівається на приєднання до програми розширених можливостей НАТО. Про це на конференції у Києві розповів державний секретар МОУ генерал-полковник Олександр Дублян, передає кореспондент УНН.
“Ми вдячні за дотримання НАТО політики відкритих дверей і визнання України державою-аспірантом приєднання до Альянсу. Наступним кроком, на який ми сподіваємось, буде приєднання України до програми розширених можливостей НАТО”, — сказав він.
За його словами, Україна високо цінує допомогу НАТО, отриману в рамках програми НАТО з удосконалення військової освіти.
“Практичні результати ми отримаємо в ході проведення АТО”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, у НАТО назвали умови для подальшого розвитку України.