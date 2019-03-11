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Украина надеется на поддержку апелляционного суда по "скифскому золоту"

Украина надеется на поддержку апелляционного суда по "скифскому золоту"

Киев  •  УНН

 • 7643 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина надеется, что апелляционный суд в Нидерландах примет решение в пользу Украины в деле о "скифском золоте". Об этом заявил заместитель Министра юстиции Украины Сергей Петухов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.

"Мы ожидаем, что апелляционная инстанция поддержит решение суда первой инстанции, прислушается к аргументам Украины потому, что по конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая регулирует перемещение культурных ценностей через границу, Украина как государство имеет право полностью регулировать статус таких артефактов и имеет право на возвращение на свою территорию культурных ценностей Крыма", - отметил Петухов.

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Он также добавил, что Украина будет обращать внимание на незаконную аннексию Крыма, которая состоялась в 2014 году, затем, возвращение коллекции в Крым приведет к фактическому вывозу культурного наследия Украины на территорию России.

По его словам, вернуть коллекцию "скифского золота" возможно именно благодаря тому, что она была вывезена из Крыма на выставку в Амстердам еще до оккупации полуострова Россией. Он также отметил, что культурное наследие Крыма под угрозой.

"Очевидно, это небольшая часть культурных ценностей Украины и Крыма, мы можем вернуть сейчас именно потому, что они находились на момент оккупации на территории европейского государства Нидерландов, уважает международное право и признает суверенитет Украины, но надо помнить, что действительно вся культурное наследие Украины в Крыму находится под угрозой", - отметил Петухов.

Напомним, апелляционный суд Амстердама в понедельник, 11 марта, начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".

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