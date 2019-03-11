Україна сподівається на підтримку апеляційного суду щодо “скіфського золота”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Україна сподівається, що апеляційний суд в Нідерландах прийме рішення на користь України у справі про скіфське золото. Про це заявив заступник Міністра юстиції України Сергій Петухов, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Урядового порталу.
“Ми очікуємо, що апеляційна інстанція підтримає рішення суду першої інстанції, дослухається до аргументів України тому, що за конвенцією ЮНЕСКО 1970 року, яка регулює переміщення культурних цінностей через кордон, Україна як держава має право повністю регулювати статус таких артефактів і має право на повернення на свою територію культурних цінностей Криму”, — зазначив Петухов.
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Він також додав, що Україна буде звертати увагу на незаконну анексію Криму, яка відбулася в 2014 році, відтак, повернення колекції в Крим призведе до фактично вивезення культурної спадщини України на територію Росії.
За його словами, повернути колекцію “скіфського золота” можливо саме завдяки тому, що вона була вивезена з Криму на виставку в Амстердам ще до окупації півострова Росією. Він також наголосив, що культурна спадщина Криму під загрозою.
“Очевидно, це невеличка частина культурних цінностей України і Криму, які ми можемо повернути зараз саме через те, що вони знаходилися на момент окупації на території європейської держави Нідерландів, яка поважає міжнародне право і визнає суверенітет України, але треба пам’ятати, що дійсно вся культурна спадщина України в Криму знаходиться під загрозою”, — зауважив Петухов.
Нагадаємо, апеляційний суд Амстердама у понеділок, 11 березня, розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну “скіфського золота”.