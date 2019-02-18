Суд Амстердама розгляне апеляцію щодо "скіфського золота" у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Апеляційна скарга окупаційної влади Криму на рішення Амстердамського суду про повернення в Україну “скіфського золота” розглядатиметься у березні 2019 року. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі українського телеканалу, передає УНН.
“Вперше анонсую слухання великої справи, яку розпочало Міністерство юстиції в Амстердамі щодо “скіфського золота”, яке було вкрадене окупантами. Зараз воно знаходиться на території Нідерландів. Ми виграли першу інстанцію в Амстердамі, де суд визнав, що ці цінності є українськими. 11-12 березня поточного року буде слухання в апеляційній інстанції. Ми маємо чітку юридичну позицію”, - розповів Петренко.
Водночас міністр зазначив, що сам буде представляти позицію України на майбутньому слуханні.
Нагадаємо, Київ і музеї окупованого Криму протягом деякого часу вели судову тяганину за повернення колекції золота. 14 грудня 2016 року суд в Амстердамі ухвалив рішення повернути "скіфське золото" Україні.