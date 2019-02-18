Суд Амстердама рассмотрит апелляцию по "скифскому золоту" в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Апелляционная жалоба оккупационных властей Крыма на решение Амстердамского суда о возвращении в Украину "скифского золота" будет рассматриваться в марте 2019 года. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире украинского телеканала, передает УНН.
"Впервые анонсирую слушание большого дела, которое начало Министерство юстиции в Амстердаме по "скифскому золоту", которое было украдено оккупантами. Сейчас оно находится на территории Нидерландов. Мы выиграли первую инстанцию в Амстердаме, где суд признал, что эти ценности являются украинскими. 11-12 марта текущего года будут слушания в апелляционной инстанции. Мы имеем четкую юридическую позицию", - рассказал Петренко.
В то же время министр отметил, что сам будет представлять позицию Украины на предстоящем слушании.
Напомним, Киев и музеи оккупированного Крыма в течение некоторого времени вели судебную тяжбу за возвращение коллекции золота. 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.