Суд Амстердама рассмотрит апелляцию по "скифскому золоту" в марте

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53028 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 70996 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127802 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128511 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128794 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124617 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159336 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117791 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

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Суд Амстердама рассмотрит апелляцию по "скифскому золоту" в марте

Киев  •  УНН

 • 13523 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Апелляционная жалоба оккупационных властей Крыма на решение Амстердамского суда о возвращении в Украину "скифского золота" будет рассматриваться в марте 2019 года. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире украинского телеканала, передает УНН.

"Впервые анонсирую слушание большого дела, которое начало Министерство юстиции в Амстердаме по "скифскому золоту", которое было украдено оккупантами. Сейчас оно находится на территории Нидерландов. Мы выиграли первую инстанцию в Амстердаме, где суд признал, что эти ценности являются украинскими. 11-12 марта текущего года будут слушания в апелляционной инстанции. Мы имеем четкую юридическую позицию", - рассказал Петренко.

В то же время министр отметил, что сам будет представлять позицию Украины на предстоящем слушании.

Напомним, Киев и музеи оккупированного Крыма в течение некоторого времени вели судебную тяжбу за возвращение коллекции золота. 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.

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