Украина сокращает количество персонала посольства беларуси до пяти человек

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“Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным”, - сообщил Николенко.

“Кроме того, после возвращения белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40 - километровой зоны от центра города Киев”, - отметил он.

Детали

По словам спикера, в соответствии со статьей 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировало экзекватуру почетного консула Беларуси в городе Львов.

Такие решения являются ответом украинского государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте, отметил представитель МИД.

“Предостерегаем белорусскую власть, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ”, - добавил он.

Контекст

Как стало известно накануне, беларусь приняла решение о "сокращении" количества украинских дипломатов на своей территории.

Ранее на этой неделе в Комитете госбезопасности республики беларусь заявили, что "ликвидировали резидентуру" в украинском посольстве.

Как сообщили в МИД, белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства: МО, СБУ, ГПСУ. В широкий доступ были выложены их персональные данные.