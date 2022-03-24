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Украина сокращает количество персонала посольства беларуси до пяти человек

Киев • УНН

 • 109963 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинской стороной было принято решение сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Об этом сообщил УНН спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Украина сокращает количество персонала посольства беларуси до пяти человек

Цитата

“Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным”, - сообщил Николенко.

“Кроме того, после возвращения белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40 - километровой зоны от центра города Киев”, - отметил он.

Детали

По словам спикера, в соответствии со статьей 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировало экзекватуру почетного консула Беларуси в городе Львов.

Такие решения являются ответом украинского государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте, отметил представитель МИД.

“Предостерегаем белорусскую власть, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ”, - добавил он.

Контекст

Как стало известно накануне, беларусь приняла решение о "сокращении" количества украинских дипломатов на своей территории.

Ранее на этой неделе в Комитете госбезопасности республики беларусь заявили, что "ликвидировали резидентуру" в украинском посольстве.

Как сообщили в МИД, белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства: МО, СБУ, ГПСУ. В широкий доступ были выложены их персональные данные.

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