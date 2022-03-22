"Ліквідація" працівників посольства: Україна залишає за собою право на відповідь на недружні дії білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Україна залишає за собою право на відповідь на недружні дії Білорусі, яка звинуватила працівників посольства України в Мінську у “шпигунстві”, пише УНН з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Facebook.
Цитата
“Білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: МО, СБУ, ДПСУ. В широкий доступ були викладені їхні персональні данні”, - написав Ніколенко.
Деталі
З його слів, до війни ці люди проводили сотні зустрічей з офіційними представниками білорусі. На думку дипломата, таку діяльність навряд можна назвати «під прикриттям».
Чергові недружні заяви білоруських посадових осіб на адресу України дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини двох держав, вважає речник.
Цитата
“Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії росії проти України. Залишаємо за собою право на відповідь на такі недружні дії білорусі”, - додав він.
Контекст
У Комітеті держбезпеки республіки білорусь сьогодні заявили, що "ліквідували резидентуру" в українському посольстві.